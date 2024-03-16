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    Шабанов: Пусть «Динамо» будет лучше по статистике, для нас главное — победа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Нападающий «Трактора» Максим Шабанов высказался о победе своей команды в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:2).

    Максим Шабанов
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    Максим Шабанов

    «Я бы не сказал, что они доминировали. Мы просто сыграли по заданию, выполнили тренерскую установку. Они были лучше по статистике? Ну, хорошо, пусть они будут лучше по статистике. Для нас главное — победа.

    Их воспринимают как фаворита? Я не знаю. Мне кажется, никто об этом не думает. Мы просто выходим и играем на победу. Принимали ли во внимание, что у "Динамо" есть проблема с вратарями? Да, нам всё разбирают — это плей‑офф. И нас разбирают тоже. Мы просто сделали свою работу.

    Забили в большинстве? Мы всё равно тренируем большинство. Там не получилось, а здесь забили. Мы постоянно говорим о том, как большинство улучшить. Мы его наигрываем, и от этого идёт результат.

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    • Фукале заводит команду? Это эмоциональный парень, он всех поддерживает. Сам показывает свою работу на льду. И там у нас все лидеры», — передает слова Шабанова Чемпионат.

    После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 18-го марта в Москве.

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