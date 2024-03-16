Шабанов: Пусть «Динамо» будет лучше по статистике, для нас главное — победа

Нападающийвысказался о победе своей команды в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с московским(4:2).

«Я бы не сказал, что они доминировали. Мы просто сыграли по заданию, выполнили тренерскую установку. Они были лучше по статистике? Ну, хорошо, пусть они будут лучше по статистике. Для нас главное — победа.

Их воспринимают как фаворита? Я не знаю. Мне кажется, никто об этом не думает. Мы просто выходим и играем на победу. Принимали ли во внимание, что у "Динамо" есть проблема с вратарями? Да, нам всё разбирают — это плей‑офф. И нас разбирают тоже. Мы просто сделали свою работу.

Забили в большинстве? Мы всё равно тренируем большинство. Там не получилось, а здесь забили. Мы постоянно говорим о том, как большинство улучшить. Мы его наигрываем, и от этого идёт результат.

Фукале заводит команду? Это эмоциональный парень, он всех поддерживает. Сам показывает свою работу на льду. И там у нас все лидеры», — передает слова Шабанова Чемпионат.

После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 18-го марта в Москве.