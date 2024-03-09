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    Ротенберг: Первая серия — самая сложная

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе в серии с «Торпедо» (4-1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Тяжелая игра для нас сегодня. Самая сложная игра — заключительная. Ребята — молодцы, выполнили установку. Соперник играет в быстрый хоккей. Включили наши скорости и победили. Благодарность ребятам, сыграли друг за друга, проявили характер. Это наша вторая серия с "Торпедо". Каждая победа далась кровью и потом. У "Торпедо" сильный тренерский штаб. Нам было непросто. Хочу поблагодарить соперника. За счет "Торпедо" наши ребята получили боевое крещение, выиграли первую победу в плей-офф. По-моему опыту, первая серия — самая сложная. Очень важная победа для нас. Мы смогли перестроиться, внести тактическую вариативность. Посвящаем эту победу нашим болельщикам. Для нас — это только начало.

    Это плей-офф. Это спортивная война. Здесь каждая команда хочет победить. Борьба на каждом миллиметре льда. Есть время зализать раны, восстановиться. Ждем все ребят к следующей игре. Это хоккей — мужская игра. Все могут сыграть в следующей серии. Мужская игра, мужская работа. Все бьются, все хотят победить. Победит сильнейший», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    В следующем раунде СКА будет играть с «Локомотивом».

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