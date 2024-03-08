Козырев: Команду просто разобрали в начале сезона, в нас никто не верил, но ребята попали в плей-офф

Главный тренервысказался о вылете своей команды в первом раунде от(1-4).

«На сегодняшнее поражение повиляло то, что во втором периоде пропустили голы, которые стали ключевыми. Обилие травм не позволило нам сыграть более успешно.

Мы играли в свой хоккей, были отличные матчи. Здорово играли прошлый матч, но уступили в овертайме. Команду просто разобрали в начале сезона, в нас никто не верил, но ребята здорово играли и попали в плей-офф. Это заслуживает уважения.

У нас самая молодая команда, есть отличные ребята, которых будем тоже задействовать. У нас самая молодая линейка центральных нападающих, они сделали прогресс и добавили в мастерстве. У них огромное будущее.

Не скажу, что пришлый матч нас надломил. У нас много травмированных, больных. Как удержать молодёжь? Наш менеджмент провёл огромную работу, все ребята имеют контракты на следующий год. То, что команду просто разграбили перед этим сезоном, такого теперь не произойдёт», — приводит слова Козырева «Чемпионат».

«Спартак» выиграл серию плей-офф у «Северстали» со счетом 4:1. Во 2-м раунде «красно-белые» сыграют против Восточной команды. «Северсталь» завершила сезон.