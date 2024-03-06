Яковлев: Уровень КХЛ действительно немножко упал сейчас

Егор Яковлев Фото: globallookpress.com
«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что всё равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были.
Сейчас такая идёт перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли габаритные ребята», — цитирует Яковлева телеканал «360».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» занял 1-е место в Восточной конференции.
В 1-м раунде плей-офф «магнитка» ведет в серии плей-офф с «Амуром» со счетом 2:1. Четвертый матч серии между этими командами состоится 7-го марта в Хабаровске. Прогноз на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.