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    Разин о победе «Металлурга»: Команда сегодня раскрепостилась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в 3-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ с «Амуром» (3:2). Счет в серии 2:1 в пользу «магнитки».

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Команда сегодня раскрепостилась, думаю, что для многих неопытных ребят лучше наичнать на выезде, а не когда родные стены. Сегодня наша команда была похожа на ту, которую хочется видеть, мы много играли с шайбой, атаковали, много создавали моментов.

    Голы сами себе привозили, жаль, но порадовало, что в третьем периоде была мужская игра, мы не отступили от своего плана, реализовали моменты. В концовке ребята выстояли после удаления, серия продолжается.

    Большинство "Металлурга" не работает? А вы хоккей сегодня смотрели? Второй гол был забит после большинства — да, вышел уже игрок соперника, но тем слаще это большинство, две минуты заставили обороняться соперника, они измотались, и мы им втащили.

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    • Мы поменяли бригады большинства. Я доволен, что сегодня шайба ходила, и первая бригада сделала достаточное количество бросков, и вторая — а так есть над чем работать», — передает слова Разина Чемпионат.

    Следующий матч «Металлург» и «Амур» проведут 7-го марта в Хабаровске.

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