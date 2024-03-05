Разин о победе «Металлурга»: Команда сегодня раскрепостилась

Главный тренервысказался о победе своей команды в 3-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ с(3:2). Счет в серии 2:1 в пользу «магнитки».

«Команда сегодня раскрепостилась, думаю, что для многих неопытных ребят лучше наичнать на выезде, а не когда родные стены. Сегодня наша команда была похожа на ту, которую хочется видеть, мы много играли с шайбой, атаковали, много создавали моментов.

Голы сами себе привозили, жаль, но порадовало, что в третьем периоде была мужская игра, мы не отступили от своего плана, реализовали моменты. В концовке ребята выстояли после удаления, серия продолжается.

Большинство "Металлурга" не работает? А вы хоккей сегодня смотрели? Второй гол был забит после большинства — да, вышел уже игрок соперника, но тем слаще это большинство, две минуты заставили обороняться соперника, они измотались, и мы им втащили.

Мы поменяли бригады большинства. Я доволен, что сегодня шайба ходила, и первая бригада сделала достаточное количество бросков, и вторая — а так есть над чем работать», — передает слова Разина Чемпионат.

Следующий матч «Металлург» и «Амур» проведут 7-го марта в Хабаровске.