«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
На голы Сергея Телегина, Семена Дер-Аргучинцева и Владимира Ткачева гости ответили точными бросками Александра Хмелевски и Ивана Дроздова.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Телегин — 1 (Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 0:27 — 1:0. Хмелевский — 2 (бол., Дроздов, Ливо), 5:31 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 1, 9:31 — 2:1. Ткачев — 1 (Шабанов, Телегин), 13:57 — 3:1. Дроздов — 1 (Хмелевский, Василевский), 30:31 — 3:2Вратари: Фукале — Самонов (58:10)Штраф: 7 — 11Броски: 24 (13+3+8) — 35 (15+14+6)
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч серии пройдет 6 марта.