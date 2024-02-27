Семенов из «Ак Барса» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели.

Лучшим голкипером недели стал Евгений Аликин из «Автомобилиста». Вратарь провел 3 матча, в 2-х из которых одержал победу. За этот период Аликин отразил 98,44% бросков.

Егор Савиков из «Спартака» стал лучшим защитником прошедшей недели в КХЛ. За 3 матча игрок обороны забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу при показателе полезности «+1».

Лучшим нападающим стал Кирилл Семенов из «Ак Барса». Форвард набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+6».

Илья Набоков из «Металлурга» был признан лучшим новичком прошедшей игровой недели. Голкипер одержал 2 победы в 2-х матчах, отразив 98,48% бросков.

Напомним, что с 29-го января стартует плей-офф КХЛ. Все пары 1-го раунда можно посмотреть по этой ссылке.