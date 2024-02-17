Малкин о тренировке с Ягром: Легенда на льду — это похоже на фантастику

Российский нападающийподелился впечатлениями от тренировки вместе с легендой НХЛ

«Легенда на льду — это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько Яромир хорошо катается. Рад был потренироваться с ним сегодня, это будут отличные воспоминания для меня. В детстве я смотрел его игры. Это был отличный день, надеюсь, что завтра будет такой же.

Участие Ягра в матче? Сейчас у нас команда постарше. Может быть, как пришло его время», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Отмечается, что 19-го февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на арене «Питтсбург Пингвинз» и выведения номера из обращения.