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    Малкин о тренировке с Ягром: Легенда на льду — это похоже на фантастику

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от тренировки вместе с легендой НХЛ Яромиром Ягром.

    Яромир Ягр
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    Яромир Ягр

    «Легенда на льду — это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько Яромир хорошо катается. Рад был потренироваться с ним сегодня, это будут отличные воспоминания для меня. В детстве я смотрел его игры. Это был отличный день, надеюсь, что завтра будет такой же.

    Участие Ягра в матче? Сейчас у нас команда постарше. Может быть, как пришло его время», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

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