НХЛ. «Тампа» выиграла у «Колорадо», «Эдмонтон» уступил «Сент-Луису», «Даллас» забросил девять шайб «Нэшвиллу»

«Тампа» забросила шесть шайб в ворота «Колорадо»

«Тампа» забросила шесть шайб в ворота «Колорадо» Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Флорида» — 0:4

Американский вратарь «Флориды» Энтони Столарц оформил шатаут, отразив все 45 бросков соперника.

«Флорида» продлила победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Флорида» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Верхэге — 27 (Барков), 9:26 — 0:1. Лунделл — 7 (Ткачак, Форслинг), 37:16 — 0:2. Верхэге — 28 (п.в., Райнхарт), 58:27 — 0:3. Ломберг — 4 (бол., Форслинг, Лунделл), 59:48 — 0:4Вратари: Комри (57:32 — 58:27) — Столарз (37:11 — 37:16)Штраф: 6 — 14Броски: 45 (10+17+18) — 31 (13+6+12)

«Баффало» — «Флорида» — 0:4

«Бостон» — «Сиэтл» — 1:4

«Бостон» проиграл четыре из пяти последних матчей и опустился на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Сиэтл» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Пастрняк — 34 (Заха, Макэвой), 4:54 — 1:0. Эберле — 10 (бол., Бьоркстранд, Бенайерс), 9:11 — 1:1. Толванен — 14 (Бенайерс), 37:35 — 1:2. Бенайерс — 8 (Веннберг), 48:36 — 1:3. Маккэн — 22 (п.в.), 59:41 — 1:4Вратари: Суэймен (55:08 — 56:57, 58:28 — 59:41) — Даккорд (7:45 — 8:02)Штраф: 4 — 4Броски: 37 (16+12+9) — 26 (8+10+8)

«Бостон» — «Сиэтл» — 1:4

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 1:2

«Лос-Анджелес» выиграл три из четырех последних матчей, благодаря чему закрепился в топ-8 Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Копитар — 16 (мен., Кемпе), 28:07 — 0:1. Тоффоли — 23 (бол., Братт, Д. Хьюз), 32:58 — 1:1. Байфилд — 17 (бол., Кларк, Дюбуа), 54:23 — 1:2Вратари: Доус (38:38 — 38:51, 58:17) — Риттих (17:36 — 18:01, 48:45 — 49:06)Штраф: 10 — 12Броски: 27 (5+7+15) — 29 (13+8+8)

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 1:2

«Оттава» — «Анахайм» — 1:5

Одну из пяти шайб в ворота «Оттавы» отправил Павел Минтюков. Российский защитник набрал 20 (3+17) очков в 42 матчах сезона.

«Анахайм» прервал победную серию «Оттавы» из четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Анахайм» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Голы: Минтюков — 3 (Терри, Карлссон), 9:19 — 0:1. Ватрано — 23 (бол., Фаулер, Строум), 37:25 — 0:2. Мактавиш — 14 (Сильферберг, Ватрано), 38:59 — 0:3. Мактавиш — 15 (Терри, Фаулер), 42:18 — 0:4. Жиру — 18, 44:43 — 1:4. Фаулер — 4 (бол., Строум, Ватрано), 49:23 — 1:5Вратари: Корписало — Гибсон (Достал, 40:00)Штраф: 8 — 12Броски: 34 (8+7+19) — 20 (7+4+9)

«Оттава» — «Анахайм» — 1:5

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 7:4

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Теперь в его активе 71 (31+40) очко в 54 матчах текущей регулярки.

«Рейнджерс» продлили победную серию до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Монреаль» — 7:4 (0:1, 4:1, 3:2) Голы: Эванс — 4 (Андерсон, Пирсон), 14:29 — 0:1. Крайдер — 25 (Зибанежад, Труба), 31:09 — 1:1. Куилль — 10 (Линдгрен, Фокс), 32:27 — 2:1. Зибанежад — 17 (мен., Фокс, Панарин), 34:43 — 3:1. Крайдер — 26 (бол., Панарин, Фокс), 35:19 — 4:1. Слафковски — 12 (Кофилд), 36:30 — 4:2. Трочек — 16 (Панарин, Шнайдер), 44:23 — 5:2. Кофилд — 18 (бол., Мэтисон, Сузуки), 46:53 — 5:3. Крайдер — 27 (Зибанежад, Веси), 47:59 — 6:3. Какко — 6 (Фокс, Куилль), 49:56 — 7:3. Кофилд — 19 (Слафковски, Гуле), 51:27 — 7:4Вратари: Куик — МонтембоШтраф: 10 — 8Броски: 31 (10+15+6) — 35 (9+10+16)

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 7:4

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:3

Лидер «Тампы» Никита Кучеров стал автором двух заброшенных шайб и результативной передачи. Россиянин, в активе которого 93 (36+57) очка в 54 играх, занимает первое место в списке бомбардиров текущего сезона. На втором месте находится капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон (89 (32+57) в 55 матчах), который в этой игре сделал два голевых паса.

«Колорадо» проиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) Голы: Байрам — 7 (Рантанен, Маккиннон), 15:08 — 0:1. Пойнт — 26, 17:18 — 1:1. Кучеров — 35 (Хагель), 18:25 — 2:1. Байрам — 8 (Колтон, Лехконен), 35:03 — 2:2. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон, Друэн), 43:40 — 2:3. Стэмкос — 23 (Кучеров, Хедман), 44:00 — 3:3. Кучеров — 36 (Пойнт, Стэмкос), 48:13 — 4:3. Чирелли — 12 (п.в., Хагель, Чернак), 59:28 — 5:3. Пербикс — 2 (п.в., Лиллеберг, Эйссимонт), 59:34 — 6:3Вратари: Василевский (5:38 — 5:47) — Аннунен (57:12 — 59:34)Штраф: 6 — 4Броски: 39 (15+8+16) — 31 (11+11+9)

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:3

«Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.

Лучшим в этом матче был нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, трижды поразивший ворота соперника. Американец оформил пятый хет-трик в сезоне, в его активе 45 шайб в 51 матче сезона.

«Филадельфия» проиграла первый матч после четырех побед подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0) Голы: Санхейм — 5 (мен., Лотон, Конекны), 7:42 — 0:1. Мэттьюс — 43 (Марнер), 31:06 — 1:1. Мэттьюс — 44 (бол., Марнер, Нюландер), 34:20 — 2:1. Мэттьюс — 45 (Лильегрен), 38:55 — 3:1. Хэтэуэй — 5 (Кэйтс, Силер), 54:14 — 3:2. Конекны — 26 (бол., Типпетт, Фараби), 55:15 — 3:3. Нюландер — 27 (Лильегрен, Марнер), 60:54 — 4:3Вратари: Самсонов — ЭрссонШтраф: 15 — 25Броски: 28 (8+11+8+1) — 32 (10+11+11+0)

«Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 6:3

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь в активе россиянина 42 (18+24) очка в 51 матче сезона.

«Сент-Луис» выиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) Голы: Томас — 19 (Ледди, Бучневич), 10:13 — 1:0. Драйзайтль — 25 (бол., Макдэвид, Бушар), 13:51 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 15 (Хаймэн, Макдэвид), 19:33 — 1:2. Нейберс — 19 (Шенн, Крюг), 21:09 — 2:2. Крюг — 2 (Нейберс, Кэссел), 28:37 — 3:2. Кайру — 18 (бол., Нейберс, Томас), 35:32 — 4:2. Бучневич — 18 (бол., Томас, Кайру), 39:35 — 5:2. Перри — 5 (Кулак, Макдэвид), 51:14 — 5:3. Саад — 14 (п.в.), 57:07 — 6:3Вратари: Биннингтон (23:35 — 23:55) — Скиннер (14:49 — 15:04, 57:00 — 57:07)Штраф: 11 — 21Броски: 30 (8+15+7) — 39 (14+14+11)

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 6:3

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:9

«Нэшвилл» проиграл пять из шести последних матчей и выпал из топ-8 Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 2:9 (0:4, 2:3, 0:2) Голы: Стил — 7, 0:35 — 0:1. Дюшен — 20 (Марчмент), 4:27 — 0:2. Смит — 7 (Стил), 12:31 — 0:3. Джонстон — 16 (Делландреа, Харли), 15:53 — 0:4. Хейсканен — 6 (Джонстон, Делландреа), 24:40 — 0:5. Смит — 6 (Маккэррон, Каррье), 29:50 — 1:5. Сегин — 20 (бол., Марчмент, Дюшен), 30:51 — 1:6. Новак — 11 (Нюквист), 31:21 — 2:6. Дюшен — 21 (Сегин, Сутер), 39:47 — 2:7. Делландреа — 2 (Робертсон, Сутер), 43:50 — 2:8. Джонстон — 17 (бол., Сегин, Дюшен), 48:50 — 2:9Вратари: Сарос (Ланкинен, 20:00) — Эттингер (Уэджвуд, 40:00)Штраф: 16 — 4Броски: 29 (1+21+7) — 41 (18+15+8)

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:9

«Чикаго» — «Питтсбург» — 1:4

«Питтсбург» продлил серию поражений «Чикаго» до восьми матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Питтсбург» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Голы: Кросби — 29 (Петтерссон, Ракелль), 0:15 — 0:1. Рил. Смит — 10 (О`Коннор), 12:40 — 0:2. Курашев — 9 (Бедард, Фолиньо), 28:22 — 1:2. Кросби — 30 (Ракелль, Петтерссон), 45:51 — 1:3. Раст — 14 (мен., п.в.), 59:10 — 1:4Вратари: Содерблум (58:40 — 59:10) — НедельковичШтраф: 2 — 4Броски: 29 (10+9+10) — 27 (12+7+8)

«Чикаго» — «Питтсбург» — 1:4

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:6

В составе «Калгари» заброшенной шайбой отметился Андрей Кузьменко. Россиянин набрал 24 (11+13) очка в 48 играх текущей регулярки.

«Калгари» проиграл второй матч подряд после серии из четырех побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:6 (1:0, 1:3, 1:3) Голы: Кадри — 17 (Поспишил), 4:19 — 1:0. Гранлунд — 6 (Задина), 24:52 — 1:1. Бэйли — 4 (Задина), 27:50 — 1:2. Канин — 7 (бол., Эклунд, Берроуз), 32:30 — 1:3. Баклунд — 12 (Танев, Хэнифин), 39:40 — 2:3. Задина — 6 (Штурм, Бэйли), 44:38 — 2:4. Задина — 7 (Бэйли, Власик), 45:15 — 2:5. Канин — 8, 55:30 — 2:6. Кузьменко — 11 (Танев, Юбердо), 56:40 — 3:6Вратари: Вольф — БлэквудШтраф: 10 — 12Броски: 33 (13+9+11) — 31 (8+10+13)

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:6

«Ванкувер» — «Детройт» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Миллер — 24, 7:37 — 1:0. Линдхольм — 11 (Петтерссон), 9:31 — 2:0. Задоров — 2 (Петтерссон, Хегландер), 32:51 — 3:0. Комфер — 12 (Кейн, Фишер), 34:25 — 3:1. Линдхольм — 12 (Петтерссон), 52:59 — 4:1Вратари: Демко — ЛионШтраф: 12 — 6Броски: 21 (6+10+5) — 28 (3+10+15)