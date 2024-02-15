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    В динамовском дерби победа досталось московскому клубу

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ сошлись два одноименных коллектива — «Динамо» Москва и «Динамо» Минск.

    Андрей Прибыльский — автор победной шайбы
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    Андрей Прибыльский — автор победной шайбы

    Победа осталась за москвичами, победившими минских одноклубников со счетом 2:1.

    Все основные события развернулись в первом периоде.

    На 14-й минуте большинство реализовал защитник хозяев Даниил Пыленков.

    Через четыре минуты гости ответили шайбой Романа Горбунова.

    Но на 19-й минуте московский клуб снова вывел вперед Андрей Прибыльский. Эта шайба и стала в итоге победной.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
    Голы: Пыленков — 6 (бол., Ильенко, Рашевский), 13:31 — 1:0. Горбунов — 17, 17:37 — 1:1. Прибыльский — 2 (Пыленков, Гусев), 18:34 — 2:1Вратари: Моторыгин — Колосов (58:23)Броски: 24 (11+7+6) — 27 (11+8+8)Штраф: 2 — 4

    «Динамо» Москва идет на втором месте в Западной конференции с 88 очками. Минский клуб (63) — восьмой.

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