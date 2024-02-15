«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 2:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ сошлись два одноименных коллектива —

Победа осталась за москвичами, победившими минских одноклубников со счетом 2:1.

Все основные события развернулись в первом периоде.

На 14-й минуте большинство реализовал защитник хозяев Даниил Пыленков.

Через четыре минуты гости ответили шайбой Романа Горбунова.

Но на 19-й минуте московский клуб снова вывел вперед Андрей Прибыльский. Эта шайба и стала в итоге победной.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Голы: Пыленков — 6 (бол., Ильенко, Рашевский), 13:31 — 1:0. Горбунов — 17, 17:37 — 1:1. Прибыльский — 2 (Пыленков, Гусев), 18:34 — 2:1Вратари: Моторыгин — Колосов (58:23)Броски: 24 (11+7+6) — 27 (11+8+8)Штраф: 2 — 4

«Динамо» Москва идет на втором месте в Западной конференции с 88 очками. Минский клуб (63) — восьмой.