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    Ротенберг о победе СКА: Ребята молодцы, проявили характер, силу воли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Лада
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Тяжёлая игра, соперник здорово оборонялся. Понимали, что будет непросто. Ребята молодцы, проявили характер, силу воли. Есть ошибки — разберём, улучшим. Вижу, очень много болельщиков, которые раньше не ходили на наши игры. Здорово, что наша аудитория расширяется.

    Есть ли задача выиграть Кубок Континента? Зачем подводить промежуточные итоги? Каждая игра важна, надо выигрывать каждую игру, бороться за каждый возможный кубок всегда. В этом и смысл нашей работы — вместе побеждать.

    Мы конкурируем не только с другими видами спорта, но и с театром, кинотеатром. Человек выбирает, куда пойти — в театр, кино, на футбол или на хоккей, баскетбол и гандбол. Жизнь покажет. Всегда традиционно хоккей был номером один видом спорта, так у нас сложилось исторически. И футбол развивается, это же здорово, конкуренция — двигатель прогресса», — цитирует Ротенберга Чемпионат.

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    • После победы над «Ладой» СКА занимает 1-е место в таблице Западной конференции с 89-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ротенберга сыграют против «Салавата Юлаева» 15-го февраля.

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