Оши о результативности Овечкина: Приятно видеть, что здоровяк набрал ход

Нападающий «Вашингтона»поделился мнением о результативности капитана командыв недавних матчах.

Овечкин впервые с марта 2021 года забил в пяти матчах подряд.

«Приятно видеть, что здоровяк набрал ход. Разумеется, у него отличный бросок. При этом он очень хорош в разных мелочах, которые помогают нам в обороне и позволяют переходить в атаку с численным преимуществом.

Он возвращается в зону защиты и находит хорошую позицию. Когда все пять парней на льду это делают, команда становится настроенной на успех», — приводит слова Оши The Hockey News.

Овечкин набрал 36 (13+23) очков в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.