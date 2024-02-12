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    Оши о результативности Овечкина: Приятно видеть, что здоровяк набрал ход

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о результативности капитана команды Александра Овечкина в недавних матчах.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин впервые с марта 2021 года забил в пяти матчах подряд.

    «Приятно видеть, что здоровяк набрал ход. Разумеется, у него отличный бросок. При этом он очень хорош в разных мелочах, которые помогают нам в обороне и позволяют переходить в атаку с численным преимуществом.

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    • Он возвращается в зону защиты и находит хорошую позицию. Когда все пять парней на льду это делают, команда становится настроенной на успех», — приводит слова Оши The Hockey News.

    Овечкин набрал 36 (13+23) очков в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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