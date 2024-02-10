Тренер «Северстали»: Повезло на буллитах — это здорово

Старший тренерподвел итог матча против(3:2).

«Играли с очень хорошей организованной командой. Ребята выполнили установку, то, что мы просили, практически всё сделали. Повезло на буллитах — это здорово.

Какие были сложности? С реализацией. Хотелось бы, чтобы была лучше. Ну и большинство пока никак не может забить. Которую игру уже», — цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» сохранила шестое место в таблице Западной конференции с 72 очками, «Локомотив» остался на второй строчке на Западе с 84 баллами.