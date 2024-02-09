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    Тарасенко может продолжить карьеру в «Эдмонтоне»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Оттава Сенаторз Трансферы
    Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко может сменить клуб до дедлайна. Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    Стало известно, что боссы «Эдмонтона» ведут переговоры с «Оттавой» по поводу возможного трансфера.

    «Ойлерз заняты внутренними дискуссиями за четыре недели до крайнего срока обмена. Их главным приоритетом, насколько мы понимаем, является поиск нападающего в топ-6. Идея состоит в том, чтобы перевести во второе звено Леона Драйзайтля.

    На прошлой неделе мы упомянули нападающего "Питтсбург Пингвинз" Джейка Гюнцеля как очень громкое имя, но кто знает, доступен ли он вообще. Идея воссоединения с нападающим "Сиэтл Кракен" Джорданом Эберле также набирает обороты во фронт-офисе "Ойлерз".

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    • Форвард "Оттавы Сенаторз" Владимир Тарасенко на прошлой неделе сменил агентов в четвёртый раз за три года. У него есть полный пункт о запрете обмена, но я считаю, что он отказался бы от него ради такого клуба, как "Эдмонтон". Совершенно точно, Тарасенко находится в поле зрения Ойлерз», — приводит слова Лебрюна TSN.

    В нынешнем сезоне Тарасенко провел 45 матчей за «Оттаву», забросил 13 шайб и сделал 20 голевых передач.

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