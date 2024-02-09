Тарасенко может продолжить карьеру в «Эдмонтоне»

Российский нападающийможет сменить клуб до дедлайна. Об этом сообщает инсайдер

Стало известно, что боссы «Эдмонтона» ведут переговоры с «Оттавой» по поводу возможного трансфера.

«Ойлерз заняты внутренними дискуссиями за четыре недели до крайнего срока обмена. Их главным приоритетом, насколько мы понимаем, является поиск нападающего в топ-6. Идея состоит в том, чтобы перевести во второе звено Леона Драйзайтля.

На прошлой неделе мы упомянули нападающего "Питтсбург Пингвинз" Джейка Гюнцеля как очень громкое имя, но кто знает, доступен ли он вообще. Идея воссоединения с нападающим "Сиэтл Кракен" Джорданом Эберле также набирает обороты во фронт-офисе "Ойлерз".

Форвард "Оттавы Сенаторз" Владимир Тарасенко на прошлой неделе сменил агентов в четвёртый раз за три года. У него есть полный пункт о запрете обмена, но я считаю, что он отказался бы от него ради такого клуба, как "Эдмонтон". Совершенно точно, Тарасенко находится в поле зрения Ойлерз», — приводит слова Лебрюна TSN.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел 45 матчей за «Оттаву», забросил 13 шайб и сделал 20 голевых передач.