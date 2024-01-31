Кравец: Дотерпели, проявили характер, добились командной победы

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(3:1).

«Непростая игра. Соперник играл на очень хороших скоростях, был заряжен, очень прилично действовал в давление все три периода. Рад, что во втором периоде проявили мастерство, желание, мало теряли шайбу, много играли в зоне соперника. В третьем периоде можно было решить исход матча раньше, забив довольно простые моменты, но всё равно дотерпели, проявили характер, добились командной победы», — цитирует Кравца «Чемпионат».

После этого матча «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции (81 очко), «Барыс» находится на двенадцатой строчке на Востоке (44 балла).