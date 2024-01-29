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    СКА — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    Петербургский СКА обыграл на своем льду ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    В начале второго периода первую шайбу забросил Валентин Зыков, ему ассистировали Александр Никишин и Марат Хайриуллин.

    На 36-й минуте Александр Никишин к голевой передаче добавил забитый гол после отличной комбинации с участием Алекса Гальченюка и Артем Земченка.

    Точку в матче на исходе основного времени поставил Алексей Никишин, оформивший дубль и поразивший пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Зыков — 12 (Никишин, Хайруллин), 22:47 — 1:0. Никишин — 14 (Гальченюк, Земченок), 35:39 — 2:0. Никишин — 15 (п.в., Земченок), 59:32 — 3:0Вратари: Серебряков — Исаев (57:06 — 58:20, 58:39 — 59:32)Броски: 30 (11+13+6) — 28 (12+12+4)Штраф: 6 — 8

    СКА продолжает возглавлять Западную конференцию с 79 очками. «Локомотив» сейчас на третьей строчке с 76 очками.

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