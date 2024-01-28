Разин: Вовремя забили третий гол, достояли, дотерпели и выиграли

Андрей Разин Фото: globallookpress.com
«В Хабаровске всегда тяжело играть, тем более в воскресенье в раннее время. Тяжело просыпаться и начинать матч. Первый период проиграли по скоростям, но показали почти стопроцентную реализацию своих моментов. Повели 2:0. К сожалению, не реализовали свои моменты во втором периоде. Соперник этим воспользовался. Хорошая поддержка трибун, было тяжело в третьем периоде. Вовремя забили третий гол, достояли, дотерпели и выиграли», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».