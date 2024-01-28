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    Минское «Динамо» оказалось сильнее «Сибири»

    «Динамо» Минск — «Сибирь»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Сибирь» со счетом 4:1.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    На дубль Никиты Пышкайло и точные броски Сергея Кузнецова и Коди Керрана гости ответили заброшенной шайбой престижа Энди Андреоффа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо Мн» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Кузнецов — 6 (мен., Коробов), 14:03 — 1:0. Пышкайло — 2 (Липский), 41:27 — 2:0. Пышкайло — 3 (Бориков), 47:54 — 3:0. Андреофф — 21 (бол., Бек, Бутузов), 52:42 — 3:1. Керран — 7 (мен., п.в.), 53:56 — 4:1Вратари: Колосов — Костин (52:59 — 53:15, 53:18 — 53:56)Штраф: 8 — 6Броски: 37 (12+14+11) — 18 (5+5+8)

    После этого матча «Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Сибирь» идет на 9-й строчке на Востоке (53 балла).

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