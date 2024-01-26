Козлов о победе «Салавата»: Все 60 минут отработали четко, отмечу Самонова и важные голы Кулемина

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«Ребята сегодня молодцы. Все 60 минут отработали чётко, выполнили установку, контроль шайбы, движение и точность передач были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали: в большинстве забили, в меньшинстве выстояли. К сожалению, Коледов получил повреждение. Завтра посмотрим на его состояние. Отмечу Александра Самонова и важные голы Николая Кулёмина.

Хет-Трик Кулёмина? Тут комментировать нечего. Это профессионал с большой буквы. Я знаю, как он готовится к матчам, что он делает в паузах. Это профессионализм, желание работать каждый день и делать себя лучше. Отсюда такой результат», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующем матче команда Виктора Козлова сыграет против «Адмирала» 28-го января.