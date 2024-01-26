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    «Автомобилист» по буллитам обыграл «Торпедо»

    «Автомобилист» — «Торпедо»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов уступило «Автомобилисту» — 1:2.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На гол Максима Летунова хозяева ответили точным броском Брукса Мэйсека.

    В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Брукса Мэйсека.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Летунов — 24 (Воронин, Ян), 22:59 — 0:1. Мэйсек — 21 (Волк), 30:27 — 1:1Победный буллит: МэйсекВратари: Галкин — КульбаковШтраф: 6 — 6Броски: 22 (9+6+6+1) — 28 (6+7+14+1)

    «Автомобилист» набрал 70 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 68 баллами находится на пятой строчке Запада.

    В следующем матче регулярного чемпионата «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактором» 31 января. «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком» 29 января.

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