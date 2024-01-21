Жамнов: Ребята молодцы, борются и стараются играть с топовыми командами на уровне

Главный тренерподвел итог матча против(3:4 Б).

«Это не удача и не настрой. Вы посмотрите, у нас много факторов в данной ситуации. Это и не оптимальный состав. Мы пытаемся найти сочетания. И ребята, прибывшие из "Химика". Все-таки тут хоккей немножко другого уровня чем в ВХЛ. Для меня это очевидно. Можно там, как говорится, звездить, а здесь ничего не показывать. Поэтому пока идёт небольшая ротация. Но даже в этой ситуации ребята молодцы, борются и стараются играть с топовыми командами на уровне. Для меня это большой урок. У нас в этой ситуации есть больные и травмированные. Сейчас нам нужно посмотреть на ближайший резерв. Может быть, не все в этой ситуации держат удар на таком уровне, поэтому, это сказывается на результате.

Порядин? У него микротравма. Решили не форсировать события и посмотреть, как дальше будет продвигаться. Завтра мы вернемся в Москву, обследуем его и уже будем принимать решение», — цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» поднялся на шестое место в Восточной конференции с 64 очками. «Красно-белые» идут четвертыми на «Западе» с 70 очками.