Разин: Мы могли не доводить дело до такой нервной концовки

Главный тренер магнитогорскогоподвел итог матча против(3:2).

«Думаю, такая игра понравилась болельщикам. Хорошие скорости, много моментов. Мы могли не доводить дело до такой нервной концовки. Жалко, что не забили много большинства, сами себе придумали второй гол. Но победа есть победа. Всех нас с победой.

Предстоящая поездка на Дальний Восток? Во-первых, да — жить будем по своему времени, на раскатки в шесть утра по магнитогорскому времени ездить не будем. Постараемся ротацию сделать побольше, чтобы ребята не устали от этой поездки.

Помогло ли знание игроков "Северстали"? Да всё уже — это перевёрнутая страница. Там новый тренер, новая тактика. По пальцам можно пересчитать хоккеистов, на которых опирался наш тренерский штаб. Большинство игроков, которые были лидерами, их сейчас нет в команде. Играют другие ребята, и играют хорошо. Мы обращали внимание не на конкретные действия того или иного хоккеиста, а на тактические действия», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

«Металлург», набрав 78 очков, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» с 61 очками — шестая на Западе.