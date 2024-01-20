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    Рябыкин: Бывают такие игры, когда весь матч играешь в чужой зоне, но проигрываешь в итоге

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Витязь
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итог матча против «Лады» (1:2 Б).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Игра команды очень понравилась, мы доминировали на протяжении 60 минут. Пропустили гол в дебюте, но не опустили руки, продолжал гнуть свою линию.

    Здорово у соперника сыграл Подъяпольский — он не дал нам реализовать созданные моменты. Бывают такие игры, когда весь матч играешь в чужой зоне, но проигрываешь в итоге. Но проиграли мы по буллитам, игрой своей команды очень доволен». — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

    Таким образом, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) — девятый на Западе.

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