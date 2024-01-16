«Сочи» обыграл «Ак Барс» и прервал свою 15-матчевую серию поражений

На дубль Дмитрия Уткина и гол Николая Чебыкина гости ответили точным броском Александра Радулова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Уткин — 1, 10:07 — 1:0. Уткин — 2 (Авершин), 13:49 — 2:0. Радулов — 11 (бол., Миллер), 38:50 — 2:1. Чебыкин — 3 (п.в.), 58:41 — 3:1Вратари: Богданов — Билялов (57:34 — 58:41)Штраф: 2 — 0Броски: 18 (7+7+4) — 31 (11+6+14)
«Сочи» удалось прервать 15-матчевую серию поражений. «Леопарды» занимают последнее место в таблице «Запада». «Ак Барс» — 7-й в турнирной таблице Восточной конференции.