Жамнов: Обещаю, мы еще пошумим

Главный тренервысказался о кризисе команды после шестого поражения подряд в КХЛ в матче против(2:6).

«Что делать? Я бывал в таких ситуациях и как тренер, и как игрок. Надо убрать ненужные ошибки. Я понимаю ребят, сам находился в такой ситуации как игрок. Когда вроде начинаешь неплохо, давишь-давишь, не забиваешь. Потом тебе забивают один гол, и на подсознании — ну вот, опять. Ребятам надо понять, что из этой ямы мы можем выбраться только сами. Помощи здесь ждать не от кого — ни от боженьки, ни от кого. Надо проанализировать всю нашу игру, что мы делаем неправильно, что до этого делали правильно, почему команда выигрывала. Никакой паники нет и не надо её создавать. Есть определённые обстоятельства — травмированные, заболевшие. Но делать акцент на это будет просто оправданием. Я этим заниматься не собираюсь. У нас есть молодые, перспективные, талантливые игроки, у них есть шанс доказать, что они на самом деле молодые, перспективные, талантливые. Думаю, многое будет зависеть от лидеров, чтобы они показывали, как надо в этой ситуации.

Как избежать проблем с "Витязем", которые были в прошлом матче? Тот матч уже закончился, его не вернёшь. Проиграли по своей расхлябанности. Сейчас надо делать акцент на нашу игру, что мы делаем неправильно. Мы разговаривали об этом после игры, ребята это понимают. Есть немного времени подготовиться, чтобы у ребят голова пришла в нужное русло. Ясно, что сейчас много эмоций, пороть горячку никто не собирается. Надо всем объединиться и сделать правильные выводы. Обещаю, мы ещё пошумим.

Любая ситуация полезна, это опыт, школа для всех. Надо из каждого поражения брать больше плюсов. Думаю, нам это даст больше почвы для рассуждений. К плей-офф надо подходить подготовленным. Через такие игры, когда ничего не получается. А по большому счёту это наша вина, мы сами делаем ошибки. Надо, чтобы к ребятам вернулась уверенность, чтобы они весь негатив оставили позади себя. Это зависит от тренерского штаба, мы должны донести до игроков, чтобы они вернулись в правильное русло», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (67 баллов).