«Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
На голы Егора Попова, Данила Юртайкина и Виталия Кравцова гости ответили точным броском Дмитрия Кагарлицкого.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Попов — 3 (Шаров, Робинсон), 11:29 — 1:0. Кагарлицкий — 10 (Радулов, Шипачев), 13:32 — 1:1. Юртайкин — 9 (бол., Ткачев, Дронов), 19:58 — 2:1. Кравцов — 13 (Щучинов, Дер-Аргучинцев), 27:07 — 3:1Вратари: Фукале (57:43 — 58:06) — Билялов (55:42 — 57:05, 58:30 — 58:55)Штраф: 6 — 4Броски: 27 (13+7+7) — 37 (12+14+11)
«Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».
В следующем матче «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».