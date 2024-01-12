Игнатьев: Большинство наше не сработало абсолютно

Главный тренервысказался относительно матча против(1:2).

«Очень активно, бодренько обе команды начали сегодня встречу. Череповчане были побыстрее нас. Большинство наше не сработало абсолютно. Четыре розыгрыша, и я не сказал бы, что мы создали большое количество голевых моментов. Уверенная игра обоих вратарей — поэтому счёт такой. Он мог бы быть больше. Что в одну, что в другую сторону. Наш план на игру не менялся, только скорректировался немножко в третьем периоде. Попросили защитников активнее играть, особенно после того, как счёт стал 0:2», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» (55 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (38) — на девятой строчке.

В следующем матче «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.