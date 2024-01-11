Браташ: «Локомотив» — сильнейшая команда в КХЛ

Главный тренервысказался о матче с(2:3 Б).

«Начнём с результата. Я считаю, что "Локомотив" по праву лидирует в чемпионате. Если говорить о стабильности, которая признак мастерства, то это — сильнейшая команда в КХЛ. Это моё субъективное мнение. И то, что мы с этой командой оба матча не проиграли в основное время — это результат очень достойный. Этим можно гордиться.

Не думали на буллиты выпустить леворуких хоккеистов? По больному бьёте. Хорошая мысль приходит после. Считаю, что где-то не тот состав буллитёров выставил», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

«Лада» в следующем матче сыграет в гостях с «Автомобилистом». «Локомотив» примет дома «Витязь».