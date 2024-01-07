Заварухин: Не дожали соперника в третьем периоде, хотя имели моменты

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2).

«В первую очередь поздравляю с Рождеством, всем крепкого здоровья, счастья. Хорошо начали игру, хорошая атака, хороший гол забили. Дальше пропустили, "Ак Барс" больше бросал от синей линии, где мы здорово подчищали. Во втором периоде пропустили решающий гол, череда удалений, соперник реализовал свой момент. Жалко, что в третьем периоде не дожали, хотя имели моменты. Не хватило чернового гола. По накалу игра была хорошей, полная арена, отличная атмосфера.

Мы неплохо проходили среднюю зону, но не хватило трафика перед вратарём. Знали, что соперник сыграет по заданию, предупреждали ребят перед третьим периодом», — цитирует Заварухина пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд. Клуб набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» с 59 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».