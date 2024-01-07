Заварухин: Неплохой матч, не считая второго периода

Главный тренервысказался относительно матча против(1:3).

«Неплохой матч, не считая второго периода. Сейчас, немного проанализировав, скажу, что чуть-чуть недоработали в тех моментах, на которые мы обращали внимание. Это не сверхъестественные моменты, но они предрешили исход матча. Соперник во втором периоде сыграл намного лучше нас и поэтому забил три гола. Парни молодцы, не бросили играть и показали хороший хоккей в третьем периоде. Конечно, одного гола мало, но мы пытались вернуться в игру.

Что изменилось во втором отрезке матча? Соперник добавил. "Локомотив" — хорошая команда, идёт первым на Западе. Разбирали то, что у него хорошие вторые периоды, ребятам подсказывали. Но в каких-то микромоментах соперник был лучше нас.

Зак Фукале не играет второй матч подряд? У нас в команде небольшая эпидемия. Играют те ребята, которые здоровы. Зак должен был играть с "Барысом" первым номером», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» теперь лидирует на «Западе» с 68 очками. «Трактор» идет шестым на «Востоке» с 57 очками.