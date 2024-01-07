Игнатьев: Выиграть одну игру — и после этого, надеемся, должно пойти

Главный тренердал свой комментарий относительно матча против(3:4).

«Были опасения после вчерашнего третьего периода против московского "Динамо", что как-то очень сложно будет всё это "перемолоть". Постарались немножко изменить что-то в головах и по мне всю игру, учитывая, что мы играли против ЦСКА, действовали неплохо: и моменты создавали, могли забить гораздо больше, чем три гола. Меня часто спрашивают про удаления и в этом матче были такие, которых коренным образом не должно быть. ЦСКА — молодцы, быстрые и мобильные, всё как надо.

Как выбираться из текущего кризиса? Работать, другого пути нет. Выиграть одну игру — и после этого, надеемся, должно пойти.

Почему не играл Тему Пулккинен? Он заблокировал бросок во вчерашней игре, шайба попала ему в ногу, и он пока не может надеть конёк», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.

ЦСКА идет шестым на «Западе» с 54 очками в 47 матчах. «Куньлунь» на десятой строчке с 36 очками в 49 играх.