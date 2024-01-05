«Трактор» — «Барыс»: счет матча 5:1, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе челябинской команды шайбы забросили Никита Тертышный, Александр Шаров, Данил Юртайкин, Виталий Кравцов и Илья Карпухин.
Единственный гол «Барыса» записал на свой счет Нельсон Ножье.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Трактор» — «Барыс» 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).
Голы: Тертышный — 5 (бол. Сошников, Яруллин), 05:11 — 1:0. Ножье — 6 (Скленичка), 22:04 — 1:1. Шаров — 6 (Дронов, Котляревский), 32:50 — 2:1. Юртайкин — 6 (Ткачев, Шабанов), 44:07 — 3:1. Кравцов — 12 (Яруллин, Блажиевский), 45:22 — 4:1. Карпухин — 2 (Юртайкин, Телегин), 54:50 — 5:1Вратари: Мыльников — Паскуаль 00:00 — 54:50 (Шутов 54:50 — 60:00)Броски: 25 (7+7+11) — 26 (10+9+7)Штраф: 4 — 8
После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. «Барыс» — на предпоследней 11-й позиции (39 баллов).