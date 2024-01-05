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    Рябыкин: Веселая игра получилась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Витязь
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался относительно матча против «Северстали» (3:4).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Такая веселая игра получилась. Не очень хорошо играли в начале, потом пришли в себя, начали играть. Завладели инициативой. Повели 3:1, но очень много удалений, которые решили исход матча. Мы все четыре гола пропустили в меньшинстве. Мы знали, что "Северсталь" начинает очень активно, очень агрессивно. Пытались быть к этому готовыми. Проспали первые пять-шесть смен. Потом пришли в себя и начали показывать тот хоккей, который требовалось. При мне это третья игра с "Северсталью". Всё одно и то же. Упорные игры, очень активное и хорошее большинство у Череповца», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

    «Северсталь» с 51 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» 36 очков и девятая позиция на Западе.

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