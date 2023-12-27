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    Ларионов о Хабибулине: Он прошел выдающийся путь игрока

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о подписании контракта с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Николай Александрович очень важен для нашего коллектива как тренер вратарей, как профессионал. Он прошёл выдающийся путь игрока. Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. Знаю его характер, посвящённость и преданность хоккею.

    В последние три месяца он усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. То, что мы видим — восхищает.

    Когда появится возможность — обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче. Потому что сезон продолжается, и в нём начинается самое горячее время: последние матчи регулярки и плей-офф.

    В ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

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    • Ранее сообщалось о том, что Хабибулин подписал контракт с «Торпедо» до конца нынешнего сезона. К тому же, нижегородский клуб расторг контракт с голкипером Алексеем Мельничуком.

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