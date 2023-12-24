«Витязь» выиграл у минского «Динамо» и прервал серию поражений

«Витязь» одержал первую победу после шести поражений подряд Фото: globallookpress.com
Игра в Балашихе завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев льда.
В составе «Витязя» дважды отличился Иван Воробьев. Еще по шайбе в ворота гостей отправили Илья Аркалов, Александр Яремчук, Владислав Кара и Дерек Барак.
У «Динамо» авторами результативных бросков стали Егор Бориков, Янни Калдис и Сергей Кузнецов, который оформил дубль.
«Витязь» выиграл первый матч после шести поражений подряд.
«Витязь» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 33 очка. Минское «Динамо» находится на восьмой строчке — 40 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (2:1, 0:3, 4:0)
Голы: Воробьев — 4 (Цицюра), 0:35 — 1:0. Аркалов — 3, 17:38 — 2:0. Бориков — 5 (Ковгореня, Смирнов), 19:28 — 2:1. Калдис — 7 (бол., Энас, Кодола), 25:30 — 2:2. Кузнецов — 3 (Стась, Смирнов), 26:45 — 2:3. Кузнецов — 4 (Стась, Хэмилтон), 39:49 — 2:4. Яремчук — 9, 41:34 — 3:4. Воробьев — 5 (бол.), 54:56 — 4:4. Кара — 5 (бол., Педан, Дарьин), 55:39 — 5:4. Барак — 8 (п.в., Уилсон, Дарьин), 59:09 — 6:4Вратари: Дорожко — Колосов (58:27 — 59:09)Штраф: 4 — 4Броски: 22 (8+7+7) — 35 (9+20+6)