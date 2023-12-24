«Витязь» выиграл у минского «Динамо» и прервал серию поражений

одержал победу над минскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Балашихе завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев льда.

В составе «Витязя» дважды отличился Иван Воробьев. Еще по шайбе в ворота гостей отправили Илья Аркалов, Александр Яремчук, Владислав Кара и Дерек Барак.

У «Динамо» авторами результативных бросков стали Егор Бориков, Янни Калдис и Сергей Кузнецов, который оформил дубль.

«Витязь» выиграл первый матч после шести поражений подряд.

«Витязь» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 33 очка. Минское «Динамо» находится на восьмой строчке — 40 очков.