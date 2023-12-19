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    Федоров: Было грустно смотреть за нашими действиями в матче с «Динамо»

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров остался недоволен игрой своего клуба в матче против московского «Динамо» (1:4).

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    «Соперника с победой. Организованная команда, использовала свои шансы. К сожалению, опять не получилось противопоставить в первых двух пропущенных голах. Сквозь нас проходила шайба, тем не менее ребята бились и старались, но результат на табло. Не лучшая наша игра. Эти слова даже не подходят к тому моменту, который мы сегодня показали. Значит не так готовились, значит неправильно сделали какие-то вещи, когда у нас было несколько дней.

    Старались и практически переломили игру после первого гола во втором периоде, на какой-то момент, но потом семь минут удалений. Парни, кто играл в меньшинстве "три на пять", хорошо сыграли, но после этого пропустили ненужные голы. Грустная в общем история у нас сегодня. Что тут скажешь. Парни старались, но многое не получалось, как в индивидуальном, так и в командных действиях.

    Не скажу, что мы не знаем или разучились играть, но сегодня было грустно смотреть на наши действия на хоккейной площадке. Сделаем определённые выводы», — цитирует тренера армейцев «Чемпионат».

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