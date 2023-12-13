ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби КовингтонДолгожданный бой Эдвардса и Ковингтона, первая защита Пантожи. Анонс карда UFC 296
  • 15:19
    • Министерство спорта Китая запретило сборной участие в Кубке Первого канала
    Все новости спорта

    Сушинский высказался о безголевой серии Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Чемпион мира, известный экс-нападающий Максим Сушинский оценил безголевую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не может забросить шайбу уже 10 матчей подряд.

    Максим Сушинский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Сушинский

    «Почему Овечкин не забивает, не набирает очки? Чтобы ответить на это, нужно посмотреть матч, а не просто сказать: "О, блин, точно". Может быть, он не успевает уже, скорости не хватает, возраст. Может, партнёры не отдают пас. Может быть, клюшки не те пришли. Хрен его знает! Столько вариантов — можно перечислять их целый день.

    Овечкин — лучший в "Вашингтоне" по количеству бросков и четвёртый по опасным моментам? Сейчас один показатель упал. Значит, здесь надо показатель улучшить — и всё будет на месте. Просто это вы статистики, а мы статистикой не занимаемся. Мы смотрим фактическую игру — как человек проводит матчи, помогает [или] не помогает команде. Может быть, "Вашингтон" выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат — а другие забивают. Тоже ведь работа! Стягивать на себя. Ещё весь сезон впереди, ещё 50 матчей», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдут ли «Ньюкасл» или «Милан» в плей-офф ЛЧ?
  • «Ньюкасл» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане увезут три очка из Дортмунда
  • «Боруссия» Д — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Шахтер» добыть нужную победу?
  • «Порту» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Антверпен — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Виктория — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Юнион — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие