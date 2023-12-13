Сушинский высказался о безголевой серии Овечкина

Чемпион мира, известный экс-нападающийоценил безголевую серию капитана, который не может забросить шайбу уже 10 матчей подряд.

«Почему Овечкин не забивает, не набирает очки? Чтобы ответить на это, нужно посмотреть матч, а не просто сказать: "О, блин, точно". Может быть, он не успевает уже, скорости не хватает, возраст. Может, партнёры не отдают пас. Может быть, клюшки не те пришли. Хрен его знает! Столько вариантов — можно перечислять их целый день.

Овечкин — лучший в "Вашингтоне" по количеству бросков и четвёртый по опасным моментам? Сейчас один показатель упал. Значит, здесь надо показатель улучшить — и всё будет на месте. Просто это вы статистики, а мы статистикой не занимаемся. Мы смотрим фактическую игру — как человек проводит матчи, помогает [или] не помогает команде. Может быть, "Вашингтон" выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат — а другие забивают. Тоже ведь работа! Стягивать на себя. Ещё весь сезон впереди, ещё 50 матчей», — цитирует Сушинского «Чемпионат».