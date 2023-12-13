Назаров: Ребята, отказывающиеся от матча в составе сборной «Россия 25», допускают большую ошибку

Известный тренеротреагировал на пропуск нападающимиматчей сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Прочитал интервью своего давнего динамовского товарища Алексея Жамнова, ныне главного тренера "Спартака", что завтра играет не национальная команда России, а "Россия 25". Ничего личного, но хочется немножко поспорить на эту тему.

Начнём с того, что завтра состоится прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то бишь вся страна будет прикована к экранам телевизоров. А уже после окончания столь важного мероприятия болельщиков будет встречать гимн Российской Федерации и захватывающий матч на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге. Что-то мне подсказывает, что ребята, отказывающиеся от такого матча в составе сборной "Россия 25", допускают большую ошибку. Но ничего страшного, жизнь всё расставит по своим местам», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Беларуси. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ».