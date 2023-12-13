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    Назаров: Ребята, отказывающиеся от матча в составе сборной «Россия 25», допускают большую ошибку

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России
    Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на пропуск нападающими «Спартака» Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным матчей сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Прочитал интервью своего давнего динамовского товарища Алексея Жамнова, ныне главного тренера "Спартака", что завтра играет не национальная команда России, а "Россия 25". Ничего личного, но хочется немножко поспорить на эту тему.

    Начнём с того, что завтра состоится прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то бишь вся страна будет прикована к экранам телевизоров. А уже после окончания столь важного мероприятия болельщиков будет встречать гимн Российской Федерации и захватывающий матч на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге. Что-то мне подсказывает, что ребята, отказывающиеся от такого матча в составе сборной "Россия 25", допускают большую ошибку. Но ничего страшного, жизнь всё расставит по своим местам», — цитирует Назарова «Чемпионат».

    Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Беларуси. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ».

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