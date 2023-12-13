Главный тренер «Тампы-Бэй» прокомментировал поражение команды в матче с «Ванкувером»

Главный тренерназвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(1:4).

«У нас были хорошие шансы, у нас было достаточно голевых моментов, чтобы забить больше одного гола, но мы этого не сделали. В этой лиге временами бывает сложно. Соперник справился с нашей атакой, отлично сыграл их вратарь, а мы продолжали атаковать безрезультатно.

Когда мы проигрываем противостояние спецбригад, это тяжело для нас, потому что иногда в этом году мы плохо играем в равных составах», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

После поражения от «Ванкувера» «молнии» занимают 10-е место на Востоке с 31-м баллом в активе. В следующем матче «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» 15-го декабря.