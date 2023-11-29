Квартальнов: Был шанс набрать очочки, но говорить можно все что угодно

Главный тренер минскогоподвёл итог проигранного матча с(3:5).

«Знаете, неплохо играли, забили три гола, а для нас сейчас это такая редкость. Были ещё моменты, но усечённый состав был у ЦСКА, но есть вот такая аура… И те маленькие вещи, которые они делают лучше, нам в этом плане надо учиться. В мелочах нас немного и наказали. Посмотришь вот эти голы…

Тут надо быть предельно собранным, и вот эти вещи и вот этот гол в раздевалку за три секунды… Не то что он был необязательным, но они все были необязательными. Нужно учиться играть такие игры, сегодня был шанс набрать очочки, но говорить можно все что угодно», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

ЦСКА набрал 42 очка после 36 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Минск с 34 баллами в 35 играх располагается на 8-й строчке Запада.