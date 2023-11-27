Кудашов назвал странным текущий чемпионат КХЛ

Главный тренер московского «Динамо»после победы над минским «Динамо» (4:1) высказался о том, что его команда поднялась на первое место в Западной конференции КХЛ.

«Вы знаете, чемпионат очень странный и интересный. Не то что странный, он просто новый для нас. Вы же видите, по шесть подряд поражений, по шесть побед подряд, по 10 подряд.

Вот мы знаем, что у нас следующая игра со СКА. Сейчас летим, готовимся, восстанавливаемся. А то, какое место мы сейчас занимаем, до паузы, и нужно ли его удерживать… Мы готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч СКА — "Динамо" Москва

[Две игры в Минске] ничем не отличались. Скажу больше, если бы Минск забил в большинстве, то никто не знает, как бы все сложилось. Они были приблизительно идентичными», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».