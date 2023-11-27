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    Коростелев о «Северстали»: Мы можем выйти и обыграть лидера, а потом уступить прямому конкуренту

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь
    Нападающий «Северстали» Никита Коростелев рассказал о проблемах череповецкой команды в нынешнем сезоне КХЛ.

    Никита Коростелев
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    Никита Коростелев

    «На серьёзных соперников настрой у команды более боевой: бьёмся, одерживаем победы, но с равными соперниками выходит наоборот? Да, действительно. Такая проблема у нас есть: мы можем выйти и обыграть лидера, а можем уступить прямому конкуренту.

    Вижу причину в том, что иногда мы по разным причинам отходим от своей системы игры. Когда мы чётко следуем нашим игровым принципам, то мы способны обыграть любую команду, что уже неоднократно доказывали.

    Если с нападением всё очень хорошо, то что же происходит с обороной? Часть нашей игры построена на риске. Возможно, стоит выводить шайбу из зоны более простыми способами. Особенно это касается моментов, когда мы ведём лишь в одну шайбу», — сказал Коростелёв в интервью Охтинскому пресс-центру.

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    • «Северсталь» занимает 7-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе. Коростелев провел 27 матчей за «столеваров», забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

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