Никитин: Все увидели, почему «Лада» находится так высоко

Главный тренервысказался относительно матча против(1:2).

«Все увидели, почему "Лада" находится так высоко. Очень непросто их победить. Парни старались. Третий период — могли выиграть, но ушли в овертайм. Сима — молодчик, решил исход матча.

Игра молодых парней? Случайности не случайны. Парни чистые — нет давления на них.

Кирьянов? Данька Тесанов упал и получил повреждение. Само собой решилось, что пришлось его использовать чаще. Но мы планировали изначально дать ему время.

Вратари? Планируем использовать Бочарова и подключать Серёгу Мурашова. Не собираемся сидеть только на Исаеве.

Лихачёв? Планируем взять его в поездку, там посмотрим, насколько его будет беспокоить травма.

Усиление? Я сейчас иду на эту тему разговаривать. Мы ищем, понимаем. Не хочется брать лишь бы кого взять», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. «Лада» также располагается на 3-й позиции Востока (45 баллов).