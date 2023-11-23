Жамнов: Мостовой неплохо играет в хоккей, сам видел

Главный тренер «Спартака»высказался о том, что бывший футболистбудет его помощником в Матче звезд КХЛ.

«Почему выбрал себе в помощники именно Мостового? Да я не выбирал. Просто прочитал, что со мной рядом будет Мост. Ну, а почему нет? Мы с Саней давно общаемся, дружим. Будет интересно, я думаю.

Он без тренерской лицензии, ну и что? У нас любят это слово — лицензия. Но думаю, что у Мостового полно опыта. И он довольно‑таки неплохо играет в хоккей. Я сам видел. Мы дружим. И еще важно, что он — спартач. Вообще все спартачи должны дружить», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».