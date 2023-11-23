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    Жамнов: Мостовой неплохо играет в хоккей, сам видел

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о том, что бывший футболист Александр Мостовой будет его помощником в Матче звезд КХЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Почему выбрал себе в помощники именно Мостового? Да я не выбирал. Просто прочитал, что со мной рядом будет Мост. Ну, а почему нет? Мы с Саней давно общаемся, дружим. Будет интересно, я думаю.

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    • Он без тренерской лицензии, ну и что? У нас любят это слово — лицензия. Но думаю, что у Мостового полно опыта. И он довольно‑таки неплохо играет в хоккей. Я сам видел. Мы дружим. И еще важно, что он — спартач. Вообще все спартачи должны дружить», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

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