Сушинский поддержал участие футболистов в Матче звезд КХЛ

Бывший хоккеист сборной Россиивысказался об участии футболистов в предстоящем Матче звезд

Ранее стало известно, что экс-футболисты сборной России Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев станут тренерами команд на Матче звезд КХЛ.

«Футболисты будут на матче звезд КХЛ? Смешно. Но это привлечет новых болельщиков.

Очевидно, что такими методами лига пытается привлечь больше внимания и у них это уже получается.

Не вижу тут каких-то противоречий. Да, футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Хоккей даст им новый импульс в медиапространстве.

КХЛ развлекается и правильно делает», — приводит слова Сушинского Sport24.

Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».