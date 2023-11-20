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    Сушинский поддержал участие футболистов в Матче звезд КХЛ

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    Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский высказался об участии футболистов в предстоящем Матче звезд КХЛ.

    Максим Сушинский
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    Максим Сушинский

    Ранее стало известно, что экс-футболисты сборной России Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев станут тренерами команд на Матче звезд КХЛ.

    «Футболисты будут на матче звезд КХЛ? Смешно. Но это привлечет новых болельщиков.

    Очевидно, что такими методами лига пытается привлечь больше внимания и у них это уже получается.

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    • Не вижу тут каких-то противоречий. Да, футбол у нас так себе, но почему бы не посмотреть, как они себя проявят на хоккее? Хоккей даст им новый импульс в медиапространстве.

    КХЛ развлекается и правильно делает», — приводит слова Сушинского Sport24.

    Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

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