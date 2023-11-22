ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
  • 19:05
    • «Локомотив» был сильнее «Белогорье», «Енисей» и «Урал» одержали победы
  • 18:11
    • Франция U17 выиграла у Сенегала U17 по пенальти
  • 16:53
    • ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом»
  • 14:23
    • Узбекистан U17 обыграл юниоров из Англии в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет
    Все новости спорта

    Сушинский высказался о возможном отсутствии сборной России на Кубке мира

    Хоккей Сборная России
    Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал возможное отсутствие сборной России на Кубке мира по хоккею 2025 года.

    Максим Сушинский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Сушинский

    «НХЛ всегда ориентирована на деньги. Ей хочется продавать как можно больше билетов, маек, пива и бургеров. Если примут решение, что сборной России на Кубке мира не будет, то получится какой-то усечённый турнир.

    Пишут про участие США, Канады, Швеции и Финляндии. То есть чехов тоже не будет, как и разных сборных вроде молодых звёзд Европы и Северной Америки. Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что они останутся в плюсе. Посмотрим, как всё получится без России», — сказал Сушинский «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА реабилитируется за поражение в армейском дерби
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Динамо» Москва сумеет добиться второй подряд домашней победы
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие