Сушинский высказался о возможном отсутствии сборной России на Кубке мира

Чемпион мира, известный в прошлом нападающийпрокомментировал возможное отсутствие сборной России на Кубке мира по хоккею 2025 года.

«НХЛ всегда ориентирована на деньги. Ей хочется продавать как можно больше билетов, маек, пива и бургеров. Если примут решение, что сборной России на Кубке мира не будет, то получится какой-то усечённый турнир.

Пишут про участие США, Канады, Швеции и Финляндии. То есть чехов тоже не будет, как и разных сборных вроде молодых звёзд Европы и Северной Америки. Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что они останутся в плюсе. Посмотрим, как всё получится без России», — сказал Сушинский «Чемпионату».