Тамбиев о матче с «Адмиралом»: Хорошая, боевая игра, но немножко нам не хватило

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2).

«Хорошая, боевая игра. Немножко нам не хватило… Хабаровск сегодня особенно в первом периоде очень мощно выглядел, мы не справлялись. Во втором периоде мы выровняли игру.

Цена ошибки, цена вбрасывания очень высока в таких матчах. "Амур" воспользовался нашей ошибкой. Нас потом не хватило на концовку отыграться.

Почему в первом матче мы выглядели свежее чем сегодня? Сложно сказать. Наверное, потому что "Амур" в первом периоде очень мощно выглядел. Готовились в штатном режиме, но ещё раз, "Амур" очень мощно выглядел в первом периоде.

Второй и третий период по броскам была равная игра, но в первом периоде "Амур" выглядел очень прилично. Соперник был сильный», — сказал Тамбиев на пресс-конференции.

После поражения от «Амура» «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 22 очками в активе.