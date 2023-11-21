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    Тамбиев о матче с «Адмиралом»: Хорошая, боевая игра, но немножко нам не хватило

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

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    «Хорошая, боевая игра. Немножко нам не хватило… Хабаровск сегодня особенно в первом периоде очень мощно выглядел, мы не справлялись. Во втором периоде мы выровняли игру.

    Цена ошибки, цена вбрасывания очень высока в таких матчах. "Амур" воспользовался нашей ошибкой. Нас потом не хватило на концовку отыграться.

    Почему в первом матче мы выглядели свежее чем сегодня? Сложно сказать. Наверное, потому что "Амур" в первом периоде очень мощно выглядел. Готовились в штатном режиме, но ещё раз, "Амур" очень мощно выглядел в первом периоде.

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    • Второй и третий период по броскам была равная игра, но в первом периоде "Амур" выглядел очень прилично. Соперник был сильный», — сказал Тамбиев на пресс-конференции.

    После поражения от «Амура» «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 22 очками в активе.

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