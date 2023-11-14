ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
    Все новости спорта

    «Металлург» победил минское «Динамо»

    «Динамо» Мн — «Металлург»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:1.

    «Металлург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»

    На дубль Данилы Юрова и голы Никиты Михайлиса и Павла Акользина хозяева смогли ответить точным броском престижа в исполнении Вадима Мороза.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Металлург»(Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Михайлис — 7 (бол., Пресс, Юров), 9:16 — 0:1. Мороз — 6 (Основин, Смирнов), 21:33 — 1:1. Юров — 7 (бол.), 23:21 — 1:2. Акользин — 11 (Карпов, Пресс), 31:51 — 1:3. Юров — 8 (бол., п.в., Петунин), 58:45 — 1:4Вратари: Колосов — НабоковШтраф: 10 — 2Броски: 27 (6+12+9) — 23 (7+11+5)

    «Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке». «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович проиграет Синнеру на Итоговом турнире?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Вегас» сформирует новую беспроигрышную серию
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бельгия обыграет сербов в товарняке
  • Бельгия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Австралия — Бангладеш
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие