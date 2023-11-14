«Динамо» Мн — «Металлург»: счет матча 1:4, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
На дубль Данилы Юрова и голы Никиты Михайлиса и Павла Акользина хозяева смогли ответить точным броском престижа в исполнении Вадима Мороза.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Металлург»(Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Михайлис — 7 (бол., Пресс, Юров), 9:16 — 0:1. Мороз — 6 (Основин, Смирнов), 21:33 — 1:1. Юров — 7 (бол.), 23:21 — 1:2. Акользин — 11 (Карпов, Пресс), 31:51 — 1:3. Юров — 8 (бол., п.в., Петунин), 58:45 — 1:4Вратари: Колосов — НабоковШтраф: 10 — 2Броски: 27 (6+12+9) — 23 (7+11+5)
«Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке». «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции.