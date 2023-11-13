Рид Буше признан лучшим нападающим недели в КХЛ

КХЛ опубликовала список лучших игроков прошедшей недели.

Иван Коновалов из «Локомотива» стал лучшим голкипером игровой недели в КХЛ. За этот период вратарь выиграл 2 матча из 2-х, отразил 95.55% бросков при коэффициенте надежности 1.00.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов был признан лучшим игроком обороны прошедшей недели. За 3 матча игрок набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

Рид Буше из «Авангарда» стал лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ. За 3 матча игрок забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. За этот период игрок оформил дубль и хет-трик при показателе полезности «+8».

Лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ стал Даниил Бут из «Локомотива». За 4 матча форвард набрал 5 (2+3) очка при показателе полезности «+3».