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    Рид Буше признан лучшим нападающим недели в КХЛ

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    КХЛ опубликовала список лучших игроков прошедшей недели.

    Рид Буше — форвард «Авангард»
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    Рид Буше — форвард «Авангард»

    Иван Коновалов из «Локомотива» стал лучшим голкипером игровой недели в КХЛ. За этот период вратарь выиграл 2 матча из 2-х, отразил 95.55% бросков при коэффициенте надежности 1.00.

    Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов был признан лучшим игроком обороны прошедшей недели. За 3 матча игрок набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

    Рид Буше из «Авангарда» стал лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ. За 3 матча игрок забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. За этот период игрок оформил дубль и хет-трик при показателе полезности «+8».

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    • Лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ стал Даниил Бут из «Локомотива». За 4 матча форвард набрал 5 (2+3) очка при показателе полезности «+3».

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