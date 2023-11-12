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    В динамовском дерби сильнее были москвичи

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: счет матча 1:2, обзор голов

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    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо». В нем победили команда Алексея Кудашова со счетом 2:1.

    Нападающий гостей Никита Гусев
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    Нападающий гостей Никита Гусев

    На пятой минуте счет открыл форвард гостей Никита Гусев.

    В конце второго периода счет сравнял нападающий хозяев Владислав Кодола.

    Московское «Динамо» вышло вперед на 47-й минуте. Автором заброшенной шайбы стал Бреннан Менелл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Гусев — 1 (Уил, Прибыльский) — 4:30, 0:1, Кодола — 1 (Коробов, Основин), 37:22 — 1:1, Менелл — 1 (Уил, Гусев), 46:42 — 1:2Вратари: Колосов — КоноваловБроски: 30 (10+10+10) — 26 (8+9+9)Штраф: 4 — 12

    После этой победы московское «Динамо» возглавило Западную конференцию с 44 очками. Минское «Динамо» идет на пятой позиции с 32 баллами.

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